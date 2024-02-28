Орловцам предложат очень удобный «Старт для бизнеса»

Жители региона могут воспользоваться новым комплексным сервисом.

С 1 марта правительство РФ запускает в работу комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Новая услуга будет удобна предпринимателям. Сообщается, например, что в ее рамках можно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.

«Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько «кликов», – так прокомментировал новшество заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Стоит также сказать, что 1 марта стартует не сам проект в чистом виде, а эксперимент по открытию бизнеса онлайн, координатором которого является ФНС России. Эксперимент по реализации комплексной услуги «Старт бизнеса онлайн» продлится до 1 марта 2025 года. С помощью нового сервиса гражданин может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть общество с ограниченной ответственностью.

Комплексная услуга «Старт бизнеса онлайн» включает в себя: подачу документов в ФНС на регистрацию бизнеса, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП); полностью удаленное оформление квалифицированного сертификата проверки электронной подписи юрлица или ИП; дистанционное открытие счета в банке. Как поясняют налоговики, при подготовке документов для регистрации бизнеса заявителю необходимо выбрать банк, в котором он откроет счет. Затем надо дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи для открытия счета и направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через электронные сервисы ФНС или сервис банка-участника эксперимента.

«Проведение эксперимента позволит оценить удобство сервиса для физических, юридических лиц и ИП, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития бизнеса, для их последующего включения в состав сервиса «Старт бизнеса онлайн»», – сообщает Федеральная налоговая служба. По итогам мониторинга результатов эксперимента будет подготовлен доклад.

Тем временем заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Эльвира Гладких на семинаре-совещании напомнила орловским предпринимателям о том, что зарегистрировать бизнес сегодня можно не выходя из дома. Сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» позволяет сформировать электронный пакет документов и отправить его в налоговый орган, подписав в мобильном приложении «Госключ».

ИА «Орелград»