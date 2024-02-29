Найден подрядчик для ремонта школы в Нарышкино

Работы будут капитальными.

Задание доверят ООО «Асп-Строй». Именно эта компания победила на соответствующем аукционе, который проводила районная администрация.

Компания предложила «скидку» примерно в миллион рублей и взялась выполнить задание за 114 миллионов 833 тысячи 401 рубль.

С ней конкурировали целых четыре других юрлица. Причём одно из них «скинуло» от начальной цены контракта порядка 12 миллионов рублей. Однако в итоге один конкурент отозвал заявку, а трое других проиграли торги.

Капитальный ремонт нужно будет завершить к 1 августа 2025 года. Напомню, его сделают в школе №2 посёлка Нарышкино, которая находится на улице Чапаева, 26.

ИА «Орёлград»