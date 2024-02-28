Орловских приставов завалили заявлениями через Госуслуги

Более 115 тысяч обращений получили судебные приставы через указанный портал.

По данным Управления ФССП России по Орловской области, в 2023 году сотрудникам этого ведомства через портал Госуслуг поступило более 115 тысяч заявлений, ходатайств и обращений. Такая «популярность» обусловлена несколькими факторами, в том числе большим количеством должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства, и удобством самого сервиса дистанционного общения, позволяющего не тратить силы и время на беготню по кабинетам.

«На портале Госуслуг реализован сервис, позволяющий должникам и взыскателям получить в режиме онлайн информацию о ходе исполнительного производства, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Получить необходимые сведения можно менее, чем за 3 секунды. Сервис позволяет подать ходатайство, заявление, жалобу в рамках исполнительного производства через портал Госуслуг и включает в себя порядка тридцати типовых обращений, что исключает необходимость визитов к приставам».

С его помощью, например, должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности или оповестить об уважительных причинах, по которым они не могут выполнить требования исполнительного документа. Воспользоваться сервисом могут и взыскатели. Например, они вправе заявление об ограничении выезда должника за границу или ограничении его в специальном праве. Также они могут проверить правильность взыскания денег с неплательщика или сообщить приставам имеющуюся у них информацию об имущественном положении должника.

«Воспользоваться получением данной услуги могут все пользователи, которые зарегистрированы на портале Госуслуг, – подсказывают в УФССП. – Для этого необходимо в каталоге «Услуги» войти во вкладку «Ведомства», в которой выбрать раздел «Федеральная служба судебных приставов», после чего перейти к услуге – «Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству».

ИА «Орелград»