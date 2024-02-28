Орловцев попросили держаться подальше от пуль

В Орле на Итальянской снова продут стрельбы.

Об этом официально предупредило Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Орловской области.

Войсковое стрельбище находится на улице Итальянской, 15 (официально это территория Орловского муниципального округа). В марте здесь снова будут тренироваться сотрудники Росгвардии.

Даты и время проведения стрельб не уточняются. Однако известно, что они состоятся в рабочие дни.

Появление людей и техники в данном районе в период проведения стрельб является недопустимым, напомнили в ведомстве.

ИА «Орелград»