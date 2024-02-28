В Орле подали три жалобы на выбор подрядчика для школы №15

28.2.2024 | 11:40 Новости, Образование, Строительство

Госзакупка приостановлена.

Школа №15. Фото: yandex.ru

Жалобы поступили в Управление Федеральной Антимонопольной Службы по Орловской области. Две из них направило ООО «БизнесСтройПроект». Ещё одну – ООО «Юни-Строй».

Сами торги выиграло ООО «Авилон», снизившее начальную цену всего на 59 тысяч рублей – до 234 миллионов 900 тысяч. Известно, что на победу претендовала ещё одна компания, предлагавшая более выгодную цену – организация готова была скинуть около семи миллионов.

Школа находится на улице Трудовых Резервов, 32. Ремонт нужно будет завершить до 1 июня 2025-го года.

Напомним, совсем недавно «Авилон» попал в повестку орловских СМИ в связи с нарушениями, выявленными при строительстве детского сада «Умка».

ИА «Орелград»


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