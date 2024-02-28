Орловским детям предложат на выбор 20 смен

В регионе также будут проведены учебные сборы для допризывников.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области издало постановление «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2024 году». Документ принят в целях сохранения и укрепления здоровья, развития творческих способностей детей, повышения их образовательного уровня и др. В частности, утверждена тематика профильных смен в государственных учреждениях Орловской области, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей. Всего в этом году будет организовано 20 профильных смен.

Так, смена военно-патриотической направленности «Наследники Великой Победы» будет предложена как школьникам, так и студентам ссузов. Принять в ней участие смогут, в том числе, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены детских и молодежных общественных объединений. Напомним, что 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим в Орловской области будет организована смена «Крепкая семья – крепкая Россия».

Для членов областной пионерской организации «Орлята» предусмотрена смена «Наше время», для членов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» – смена «Юнармейцы, вперед!», для участников общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» – смена «Время первых». Юные инспекторы дорожного движения по традиции смогут отдохнуть в рамках смены «Островок «Безопасность».

Кроме того, профильные смены будут организованы для юных спортсменов, юных туристов, юных интеллектуалов, юных экологов, а также участников объединений творческой, технической и художественной направленности. Инклюзивные смены «Круг добра» и «Дружное лето» примут детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Активисты детских общественных организаций приглашаются на фестивальную смену «Дети, мир, красота!».

Смена «Равный обучает равного» ориентирована на профилактику вредных привычек и развитие толерантности. Она предназначена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По традиции запланированы и «военные» мероприятия. В список, например, включена оборонно-спортивная смена «Юный десантник». А юношей, обучающиеся в 10-х классах школ и в профессиональных образовательных организациях, ожидают учебные сборы по основам начальной военной подготовки (НВП).

ИА «Орелград»