Заработать миллиард Орлу не удалось

Итоги реализации плана приватизации имущества оказались неутешительными.

В 2023 году городу Орла удалось заработать всего 28,364 миллиона рублей на реализации муниципального имущества. Такие сведения озвучил председатель Орловского горсовета народных депутатов Василий Новиков. В пресс-службе городского парламента уточнили, что в минувшем году в рамках приватизации удалось продать три объекта. В целом же в прогнозный план было включено восемь объектов недвижимости. В соответствии с действующим законодательством было объявлено восемь аукционов и одна продажа посредством публичного предложения, всего на торги было выставлено 40 лотов.

«К сожалению, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах по ряду объектов аукционы признаны несостоявшимися, – сообщили в пресс-службе горсовета. – Депутаты информацию об итогах реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2023 год приняли к сведению. В своем решении народные избранники обращают внимание городской администрации на необходимость принять исчерпывающие меры по повышению эффективности работы по реализации прогнозного плана на этот год и выполнение бюджетных назначений, связанных с продажей муниципального имущества».

Не удалось в прошлом году реализовать и 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», который принадлежит муниципалитету. Напомним, что торги объявлялись несколько раз, не объявлялись только участники. Возможно, их отпугивает цена – акции город хотел продать за чуть более чем один миллиард рублей. Кстати, план на 2024 год по своим основным параметрам не очень отличается от прошлогоднего. В него вновь включен пакет акций «Орел-Отеля», недвижимость и движимое имущество, в том числе шесть автомобилей.

С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла в рамках плана приватизации по итогам 2024 года предполагаются в размере 1,235 миллиарда рублей. Из них от реализации муниципального имущества город планирует получить 196,887 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 20,111 миллиона рублей, от реализации транспортных средств – 282 тысяч рублей, от реализации пакета акций «Орел-Отеля» – 1,018 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»