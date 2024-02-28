Орловское УФАС взялось за «Альфа-Банк»

В Орле завели очередное антимонопольное дело о рекламе банковских услуг.

Орловское УФАС России возбудило антимонопольное дело по признакам нарушения закона о рекламе. Его фигурантом стал «Альфа-Банк». Комиссия УФАС рассмотрит дело уже 14 марта. В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В данном случае в антимонопольный орган поступила жалоба местного жителя, который сообщил, что на его телефонный номер неоднократно поступали смс-сообщения с рекламой услуг «Альфа-Банка». При этом абонент уверял, что предварительного согласия на такие информационные сообщения он никому не давал. Тем не менее, ему несколько раз предлагалось оформить кредитную карту с лимитом 150 000 рублей и до 365 дней без процентов, на покупки.

«При этом какие-либо иные условия получения и использования данного финансового продукта, являющиеся существенными для того, чтобы принять решение о приобретении данной карты, в рекламе отсутствовали, – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС. – Кроме того, гражданин в заявлении указал, что не давал своего согласия ни банку, ни оператору сотовой связи на направление ему рекламной информации».

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 28 Закона «О рекламе», реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания услуг, влияющих на сумму доходов и расходов потенциального клиента. А частью 7 статьи 5 того же закона определено, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

Напомним, ранее Орловское УФАС проверило аналогичный сигнал местного жителя, пожаловавшегося на рекламный спам «Росбанка». Гражданин заявил, что на его абонентский телефонный номер поступил «звонок рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы». В результате банк был признан виновным, что впоследствии подтвердили арбитражные суды двух инстанций, и оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме того, Сбербанк заплатил 150 тысяч рублей штрафа за нарушение рекламного законодательства. В данном случае, как решила комиссия Орловского УФАС, в рамки закона не вписалась листовка, приклеенная к банкомату в офисе банка. Она предлагала очень быстро, без справок и комиссий, оформить кредит «с самой низкой ставкой за 10 лет».

ИА «Орелград»