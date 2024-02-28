В Орле сменился главный единоросс

Ирину Проваленкову заменил Владимир Негин.

Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Негин возглавил Орловское городское отделение партии после голосования. Его кандидатуру одобрило большинство. Решение принималось накануне на очередной Конференции местного отделения партии.

Проваленкова покинула ответственный пост в связи с ротацией. Орловчанка перешла на работу в правительство Орловской области.

Напомним, Владимир Негин родился в Орле в 1976-м году. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Орловскую региональную академию государственной службы при Президенте РФ. Работал в «Орёлгортеплоэнерго», «Торговом доме «Ресурс – МРГ», ОАО «Автокомплекс».

С 2004-го по 2010-й Негин занимал различные должности в Орловском городском Совете народных депутатов. Затем на протяжении четырёх лет возглавлял администрацию Советского района. Сейчас орловец снова работает в качестве депутата горсовета.

ИА «Орелград»