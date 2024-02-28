Под Орлом завели дело по итогам проверки школьного маршрута

Административное дело возбуждено сотрудниками ГИБДД.

В Орловской области сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Как сообщили в ведомстве, оно заведено в отношении дорожно-эксплуатационной службы, не обеспечившей содержание дороги в надлежащем состоянии. Кроме того, в ее адрес внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Такие меры были приняты по итогам обследования дорог Мценского района, по которым проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов.

Из сообщения УГИБДД следует, что сотрудники отделения Госавтоинспекции провели обследование региональных и межмуниципальных автодорог: «Болхов – Мценск – Новосиль», «Северный подъезд к городу Мценск», «Южный подъезд к городу Мценск», «Корсаково – Войново – Жилино» и «Подъезд к музею-усадьбе Спасское-Лутовиново». По всем ним проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов. В результате обследования были выявлены недостатки «в виде рыхлого талого снега, уплотненного снежного покрова и зимней скользкости на покрытии проезжей части». Кроме того, толщина слоя рыхлого снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных транспортных средств превышает норму, установленную ГОСТ.

«Устранение выявленных недостатков в зимнем содержании дорог является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий», – подчеркнули в УГИБДД. Напомним, что 19 февраля 2024 года под Орлом произошло ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей из Малокуликовской школы. Проверкой обстоятельств этой аварии сейчас занимается не только полиция, но и прокуратура и региональное управление Следственного комитета РФ.

Кроме того, на контроль ситуацию взял детский омбудсмен Константин Домогатский. «Ребята, к счастью, не травмировались, чувствуют себя нормально и посещают занятия. Жалоб от них не поступило, – сообщал правозащитник в своем телеграм-канале. – С директором школы обсудили проблемные вопросы, связанные, в том числе и с подвозом детей. Из 253 обучающихся 232 ребенка ежедневно должны доставляться школьными автобусами. Сейчас всего один автобус осуществляет данную функцию, в связи с чем руководством учреждения был скорректирован график учебного процесса. Взял ситуацию с подвозом детей в образовательное учреждение под личный контроль, направил соответствующие запросы».

ИА «Орелград»