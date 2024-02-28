Респираторные инфекции отступают из Орловской области

28.2.2024 | 10:05 Медицина, Новости

За неделю заболеваемость снизилась примерно на четверть.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в Орловской области. Резкое снижение зафиксировано за последнюю отчётную неделю, с 19 по 25 февраля.

За это время, в связи с гриппом, ОРВИ и ковидом, к врачам обратились 4620 человек. Это примерно на 24% ниже показателей предыдущей недели.

Как и обычно, в возрастной структуре заболевших доля детей в возрасте до 14 лет составила около половины (52%).

Что касается именно коронавируса, то тут показатели не поползли ни вверх, ни вниз. За неделю им заболели 249 орловцев, что соответствует обычным цифрам.

ИА «Орелград»


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