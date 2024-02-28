В Орле здания роддома на Посадской передали другим учреждениям

Соответствующее распоряжение утвердил губернатор.

Как и планировалось, здания и землю, где располагался роддом, передали «Поликлинике №3» и Орловскому психоневрологическому диспансеру.

Впрочем, диспансеру достался только двухэтажный корпус на 2-й Посадской, 12-А, где располагалось гинекологическое отделение роддома, а также земля под ним. Остальные постройки и территории отошли поликлинике. В том числе – основные здания – по 2-й Посадской, 19, и Карачевской, 50 (соответственно, четырёх- и трёхэтажные, включая подземные этажи).

О закрытии роддома стало известно в 2023-м году. Власти объяснили это низким спросом на его услуги. Перед этим в учреждении возбудили 15 уголовных дел о коррупции.

Ранее «Орёлграду» удалось выяснить, что постройку на Колхозной, 61, где когда-то хотели открыть филиал «Поликлиники №3», не будут сносить, а попытаются сдать в аренду.

ИА «Орелград»