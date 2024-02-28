Сайт орловского СМИ признали «фанатским»

Из-за этого «Истокам» отказали в губернаторской субсидии.

Любопытная юридическая коллизия вскрылась во время распределения областных субсидий для орловских СМИ. Бюджетная поддержка предоставлялась организациям, которые занимаются выпуском теле- и радиопрограмм на территории региона. Государство попыталось компенсировать СМИ часть соответствующих расходов за текущий год.

На получение поддержки претендовала и ТРК «Истоки», одна из самых авторитетных и популярных в области. Однако в итоге бюджетных денег она не получила.

Чиновники, разбираясь с претендентами на субсидии, выяснили, что сайт istoki.tv, указанный в заявке, не является официально зарегистрированным средством массовой информации. Более того, выяснилось, что компания официально заявила в суде, что не имеет к нему вообще никакого отношения.

В этом месяце Арбитражный суд области рассматривал иск ООО «Управление Интеллектуальной Собственностью» к «Истокам». Заявитель пытался взыскать с орловского СМИ компенсацию за публикацию некой фотографии – то есть за нарушение авторских прав.

Однако представители «Истоков» заявили, что данный портал не принадлежит телерадиокомпании, а является сайтом-двойником (или фан-сайтом). По их словам, СМИ размещает свои материалы в сети, но на официальной странице – по адресу trk-istoki.ru (причём ещё с 2006-го года).

В итоге это стало ещё одним аргументом для непредоставления государственной поддержки. Чиновники отклонили заявку «Истоков» и предоставили субсидию «Первому областному». Между прочим – в сумме 45 миллионов 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»