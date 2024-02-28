За день до весны в Орле решили побороться с гололёдом

28.2.2024 | 15:33 ЖКХ, Новости

Подробности рассказали в администрации Орла.

Фото: ИА “Орелград”

По данным пресс-службы мэрии, сегодня улицы расчищают 92 уборщика и 49 единиц специальной техники. В частности, в городе работают 19 комбинированных дорожных машин, 14 самосвалов, 11 тракторов и 5 погрузчиков.

Снег вывозят из Заводского района – с улицы Кромской и бульвара Молодёжи. Также активно идёт обработка тротуаров от наледи.

Напомним, этой зимой орловцы поставили рекорд по обращениям в травмпункт больницы Семашко – и именно в связи с гололёдом. За сутки туда обратились 155 человек. Несколько дней медикам пришлось работать сверхурочно.

ИА «Орелград»


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