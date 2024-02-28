В Орле победители голосования по благоустройству оказались «соседями»

Территории, отобранные самими горожанами, находятся рядом.

Напомним, орловцы выбирали трёх основных «кандидатов» для благоустройства в 2025-м году из 45-х вариантов. В итоге во второй тур вышли сквер Танкистов, сквер Альберта Иванова, расположенный у ЦУМа, и безымянный участок, который находится рядом с домом по набережной Дубровинского, 62.

Интересно, что все эти территории находятся по соседству, у Красного моста, и относятся к Железнодорожному району.

Голосование состоится с 15 марта по 30 апреля.

Благоустройство запланировано в рамках программы «Формирование современной городской среды». Территории-победители будут приведены в порядок в 2025-м, в первоочередном порядке.

ИА «Орелград»