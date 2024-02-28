Суд признал незаконным бездействие окружных чиновников

Администрацию Орловского муниципального округа обязали отремонтировать дорогу в Знаменке.

Орловский районный суд признал незаконным бездействие администрации Орловского муниципального округа по содержанию автомобильной дороги по улице Дубовой в поселке городского типа Знаменка. На нее возложена обязанность принять меры по приведению указанной автомобильной дороги в соответствие с требованиями ГОСТ в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что решение в силу еще не вступило. У чиновников есть право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

В пресс-службе суда также рассказали, что иск был подан прокурором Орловского района, выступившим в интересах неопределенного круга лиц. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка, проведенная по обращению местного жителя. Последний пожаловался в надзорный орган на то, что дорога по улице Дубовой в Знаменке находится в плохом техническом состоянии. Проверка показала, что проезжая часть действительно имеют дефекты, которые могут создавать угрозу безопасности дорожного движения.

Кстати, чиновникам сначала было предложено отремонтировать дорогу без суда. Прокуратура вносила представление главе администрации Орловского муниципального округа, предложив устранить выявленные в ходе проверки нарушения закона. Однако, как отметили в суде, надлежащие меры приняты не были. В связи с этим прокурор просил в иске признать незаконным бездействие администрации и обязать ее привести дорогу в надлежащее техническое состояние. «Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о том, что административные исковые требования прокурора Орловского района являются обоснованными и подлежат удовлетворению», – резюмирует пресс-служба Орловского райсуда.

ИА «Орелград»