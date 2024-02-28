Виновник ДТП с двумя погибшими избежал отправки в колонию

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы, которое было изменено.

Приговором Болховского районного суда Орловской области виновник ДТП со смертельным исходом получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Однако, как пояснили в пресс-службе суда, основное наказание в виде лишения свободы было заменено осужденному принудительными работами сроком на 2 года. Трудиться он должен в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Также указанным приговором был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда.

Обвинительный приговор уже вступил в законную силу. Согласно ему, осужденный совершил преступление в марте 2023 года. В тот день он управлял автомобилем «Киа Соренто». Мужчина выехал на встречную полосу с нарушением Правил дорожного движения. Его иномарка протаранила двигавшийся навстречу автомобиль «Рено Меган». В результате дорожно-транспортного происшествия по преступной небрежности водителя автомобиля «Киа» водитель и пассажир второй иномарки получили травмы, «которые повлекли тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и состоят в прямой причинной связи со смертью».

«В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал, раскаялся в содеянном, – отметили в пресс-службе Болховского районного суда. – Действия подсудимого суд квалифицировал по части 5 статьи 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». В суде также пояснили, что при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе наличие малолетнего ребенка у виновного, оказание им медицинской и другой помощи пострадавшим, добровольное возмещение морального вреда и извинения перед родственниками погибших. Кроме того, суд учел, что погибшие водитель и пассажир иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности, чем тоже нарушили Правила дорожного движения.

ИА «Орелград»