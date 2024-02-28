В Орле участник СВО отсудил выплату за ранение

28.2.2024 | 12:55 Закон и порядок, Новости, СВО

Мужчина не мог получить региональную компенсацию.

Фото: ssmorel.ru

Как рассказали в орловском «Совете солдатских матерей», мужчину зовут Сергей. Он нёс службу в зоне специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики. Его подразделение удерживало линию обороны «Кременная — Сватово». Здесь же орловец получил ранение, затем прошёл лечение и вернулся в строй.

Затем ветеран прекратил службу в связи с достижением предельного возраста. Когда он попытался получить региональную компенсацию, положенную за полученное ранение, то столкнулся с серьёзной проблемой.

Чиновники требовали у него справку из госпиталя. Однако тот был полевым и уже прекратил своё существование. Выдавать справку оказалось некому.

Сергей обратился в орловский филиал фонда «Защитники Отечества». Ему помогла адвокат Дарья Майорова. В воинскую часть отправили запрос, после чего командир выдал нужный документ (справку о получении ранения) в ускоренном режиме.

Затем Майорова участвовала в судебных тяжбах, представляя своего подопечного, и выиграла спор. Суд удовлетворил требования ветерана боевых действий. На данный момент Сергей уже получил выплату.

ИА «Орелград»


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