Автолавки в дальние деревни отправят за счет областного бюджета

Порядок предоставления субсидий утвердил губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления в 2024-2026 годах субсидий представителям малого и среднего предпринимательства. Деньги из областного бюджета будут выдавать на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для организации работы автомагазинов и автолавок на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых точек по реализации социально значимых товаров.

Тем самым областные власти помогут не только бизнесу, но и тем сельчанам, у которых возникают сложности с покупкой важных для них товаров. Финансирование будет обеспечено в рамках реализации государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». В документе под автомагазином и автолавкой понимается нестационарный торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием. Малонаселенными признаны населенные пункты с численностью жителей менее 200 человек, а труднодоступными – сельские населенные пункты, в которые в силу природных, техногенных и иных обстоятельств или отсутствия элементов инфраструктуры нелегко проехать на транспорте.

Что касается социально значимых товаров, то тут все просто – таковыми являются товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденный постановлением правительства РФ. Субсидии будут выдавать тем предпринимателям, которые выезжают на торговлю в «забытую всеми глубинку» не менее двух раз в неделю. Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению назначен департамент промышленности и торговли.

Размер субсидии будет рассчитываться для каждого предпринимателя индивидуально, так как формула учитывает стоимость автолавки, а модели могут быть разными. Однако постановлением губернатора определено, что максимальный размер субсидии не может превышать 1,5 миллиона рублей. Для получения денег бизнесмен должен подать в департамент заявку и пакет документов. В частности, специализированный автотранспорт, приобретенный участником отбора, должен соответствовать определенным характеристикам. Например, возраст автолавки на момент подачи заявки на субсидию не должен превышать 3 года, сам транспорт должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Кроме того, предприниматель должен иметь не менее одного года опыта выездной сельской торговли в малонаселенных и труднодоступных пунктах. А в его ассортименте должно насчитываться не менее 24 наименований товарных групп. Самое важное – получатель субсидии должен дать обязательство о том, что он будет заниматься указанной развозной торговлей как минимум в течение 5 лет со дня получения субсидии.

ИА «Орелград»