Суд защитил орловца, потерявшего документы в годы Чеченской войны

Утерянные документы потребовались мужчине для получения российского гражданства.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Кромской суд Орловской области. В рамках прошедшего процесса он восстановил права гражданина РСФСР, документы которого были утрачены во время войны в Чеченской Республике. Как уточнили в пресс-службе суда, истцу пришлось в судебном порядке обратиться за помощью в установлении факта его проживания в России по состоянию на февраль 1992 года.

«При этом истец указал, что в 1993 году он переехал из Республики Чечни на постоянное место жительство в Орловскую область, где по настоящее время проживает без регистрации, – сообщили в пресс-службе суда. – Все документы, подтверждающие право его проживания в Российской Федерации, в настоящий момент утрачены. В результате истребования судом доказательств, при активном участии уполномоченного по правам человека в Орловской области, необходимые документы, подтверждающие спорный факт, были обнаружены в архивах Чеченской Республики».

В результате суд установил, что истец по состоянию на 6 февраля 1992 был еще несовершеннолетним. Было установлено и то, что его родители не только родились, но и постоянно проживали и работали в Чечне. К счастью для истца, сведения об этом сохранились в архиве Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Чеченской Республике. На основании полученных доказательств иск был удовлетворен, хотя решение еще не вступило в законную силу.

«Суд руководствовался действующим законодательством, согласно которому несовершеннолетний не мог проживать отдельно от родителей. При этом судом были восстановлены родственные связи истца, утраченные им в результате войны в Чечне», – подытожила пресс-служба Кромского районного суда Орловской области.

ИА «Орелград»