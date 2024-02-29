Орловский пилот делится удивительными фотографиями Арктики

Путешественник Андрей Корх рассказывает и показывает будни экспедиции.

Член Русского Географического Общества, рекордсмен «Байкальской мили», посол Арктики и Дальнего востока. Андрей Корх также участвовал в гонке «Шелковый путь». Является заместителем руководителя РГО-ЭКСПО и экспедиции «Россия 360».

Цель экспедиции – проехать вдоль сухопутных границ нашей страны и посетить все крайние точки России в рамках одного проекта. Старт был дан 25 января в Мурманске, финиш будет там же почти через год. Команда путешественников преодолевает арктические просторы, пробирается через тайгу и тундру, через степи и горные хребты.

Андрей Корх делится впечатлениями, фото и видео во Вконтакте и Телеграме. Посмотрите, какая красота. Словно иной мир.

Путешественник показал, как выглядит типичное таймырское утро; где опасаются не падающих сосулек, а медведей; как выглядит зимняя оттепель на Ямале; эстетику труднодоступных полярных станций.

ИА “Орелград”