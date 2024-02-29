Орловцы проголосуют за президента даже при пожаре или наводнении

29.2.2024 | 15:33 Новости, Политика

Для этого создадут резервные места для голосования.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом говорили на заседании городской Антитеррористической комиссии. Оно прошло в мэрии накануне.

Как рассказали на встрече, на случай чрезвычайных ситуаций в Орле создадут 46 мобильных избирательных участков. Они разместятся в автобусах. Кроме того, чтобы обеспечить голосование даже при возможных ЧС, в городе заранее выделят 50 запасных помещений для участковых избирательных комиссий.

Также чиновники рассказали, что все УИКи оснастят видеокамерами и металлодетекторами – чтобы усилить прозрачность и безопасность процедуры. Всего в городе будут работать 145 участковых избирательных комиссий.

Напомним, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта этого года. В них участвуют четыре кандидата – действующий глава Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования