Орловцы проголосуют за президента даже при пожаре или наводнении

Для этого создадут резервные места для голосования.

Об этом говорили на заседании городской Антитеррористической комиссии. Оно прошло в мэрии накануне.

Как рассказали на встрече, на случай чрезвычайных ситуаций в Орле создадут 46 мобильных избирательных участков. Они разместятся в автобусах. Кроме того, чтобы обеспечить голосование даже при возможных ЧС, в городе заранее выделят 50 запасных помещений для участковых избирательных комиссий.

Также чиновники рассказали, что все УИКи оснастят видеокамерами и металлодетекторами – чтобы усилить прозрачность и безопасность процедуры. Всего в городе будут работать 145 участковых избирательных комиссий.

Напомним, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта этого года. В них участвуют четыре кандидата – действующий глава Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

ИА «Орелград»