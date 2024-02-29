Лифтостроительный завод пожаловался на орловских чиновников

Заявление подано в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

Щербинский лифтостроительный завод из Москвы обратился за помощью в Орловское УФАС России. Жалоба подана на департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Заявитель просит проверить правомерность действий областных чиновников при формировании документации о проведении предварительного отбора. Дело в том, что департамент является уполномоченным региональным органом по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций (РКПО).

В январе этого года ведомство опубликовало извещение о проведении такого отбора. Он был призван найти потенциальных подрядчиков, имеющих право принимать участие в аукционах на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта, в том числе на ремонт или замену лифтового оборудования. Из конкурсной документации следовало, что участник предварительного отбора должен иметь в штате определенный квалифицированный персонал.

А из жалобы следует, что к заявке Щербинского лифтостроительного завода были приложены документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала в количестве 13 человек. Организатор предварительного отбора отказал заводу во включении в РКПО, сославшись на то, что его заявка не соответствует требованиям. В качестве причины отказа было указано «неквалифицированный персонал». Завод с этим не согласился, изложил свои доводы в довольно длинной жалобе и попросил УФАС признать конкурсную комиссию департамента нарушителем, а ее отказ – незаконным.

Также завод просит антимонопольщиков обязать департамент включить его в вышеуказанный реестр. Орловское УФАС России, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Оно уже направило заинтересованным сторонам уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»