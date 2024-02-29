Орловцев окультурят с помощью автоклуба-транформера

29.2.2024 | 7:08 Важное, Культура, Новости

Его закупает Шаблыкинский Дом Культуры.

Фото: avto-profi.net

Покупка обойдётся примерно в шесть миллионов рублей.

На данный момент учреждение завершило торги по выбору поставщика. Благородную миссию доверят ООО «Аспект». Впрочем, компания являлась единственным участником торгов.

Срок поставки товара должен составить не более 60 рабочих дней с даты заключения контракта. В противном случае поставщику начнут начислять пени.

Автоклуб поставляется для Центрального Дома культуры Шаблыкинского района, который находится в райцентре на местной улице Ленина, 19. Указывается, что объект поставки может быть использован для проведения любых массовых мероприятий на открытом пространстве, но с количеством участников лишь до 10 человек.

При этом с конструктивной точки зрения автоклуб должен представлять собой «трансформируемый кузов-фургон из термоизоляционных сэндвич-панелей, установленный на специальном подрамнике на шасси автомобиля». Также объект закупки должен обязательно трансформироваться «в сцену со звукооператорским отсеком».

«Процесс трансформации производится с помощью автономного электропривода, установленного на шасси автомобиля», – отмечается в сопутствующих документах.

ИА «Орелград»


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