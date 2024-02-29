Мошенники не смогли обмануть жену орловского участника СВО

В этом ей помог «Союз солдатских матерей».

Как рассказали в орловском отделении общественной организации, женщина обратилась к ним около недели назад. Она рассказала, что получила странное смс-сообщение с телефонного номера своего мужа, который на тот момент находился в зоне СВО.

Мошенник, выдавая себя за её супруга, утверждал, что находится в плену, и просил прислать ему номер его банковской карты, на которую, якобы, ожидался перевод в 150 тысяч рублей.

К счастью, орловчанка не растерялась и начала задавать неизвестному собеседнику личные вопросы, на которые мог правильно ответить только ее супруг. Однако получила только пустые уверения и грубые высказывания. Впрочем, на следующий день мошенники продолжили «обрабатывать» женщину уже с помощью признаний в любви.

В итоге она обратилась в «Союз солдатских матерей». Организация, используя свои возможности, смогла связаться с командиром воинской части, где служит орловец. Там официально подтвердили, что он находится не в плену, а на передовой.

Затем уже сам боец позвонил жене и пояснил, что его «телеграм» взломали мошенники, причём именно украинские. Ещё через несколько дней мужчина, находясь в Орле, сам пришёл в «Совет солдатских матерей» и поблагодарил общественников за неравнодушное отношение к его супруге.

ИА «Орелград»