Мошенники не смогли обмануть жену орловского участника СВО

29.2.2024 | 11:27 Новости, Общество, СВО

В этом ей помог «Союз солдатских матерей».

Боец и глава ОРОО “Союз солдатских матерей” Валентина Старовойтова. Фото: ssmorel.ru

Как рассказали в орловском отделении общественной организации, женщина обратилась к ним около недели назад. Она рассказала, что получила странное смс-сообщение с телефонного номера своего мужа, который на тот момент находился в зоне СВО.

Мошенник, выдавая себя за её супруга, утверждал, что находится в плену, и просил прислать ему номер его банковской карты, на которую, якобы, ожидался перевод в 150 тысяч рублей.

К счастью, орловчанка не растерялась и начала задавать неизвестному собеседнику личные вопросы, на которые мог правильно ответить только ее супруг. Однако получила только пустые уверения и грубые высказывания. Впрочем, на следующий день мошенники продолжили «обрабатывать» женщину уже с помощью признаний в любви.

В итоге она обратилась в «Союз солдатских матерей». Организация, используя свои возможности, смогла связаться с командиром воинской части, где служит орловец. Там официально подтвердили, что он находится не в плену, а на передовой.

Затем уже сам боец позвонил жене и пояснил, что его «телеграм» взломали мошенники, причём именно украинские. Ещё через несколько дней мужчина, находясь в Орле, сам пришёл в «Совет солдатских матерей» и поблагодарил общественников за неравнодушное отношение к его супруге.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования