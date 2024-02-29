В Орловской области запустили межпоселковый газопровод

Его общая длина составляет 3,5 километра.

Торжественная церемония запуска состоялась накануне. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Мероприятие прошло в Свердловском районе в деревне Барановка.

Чтобы газ пришёл в дома местных жителей, внутри населённого пункта проложили распределительный газопровод длиной 2,1 километра. Это позволит газифицировать 35 домовладений – не только в Барановке, но и в соседних деревнях и сёлах. Подключения начнутся в ближайшие дни.

«Планируемый срок ввода в эксплуатацию был 2025 год, но мы смогли выполнить все работы со значительным опережением», – заметил Клычков. На данный момент общий уровень газификации в Свердловском районе составляет около 92%.

В текущем году в рамках областной программы «голубое топливо» должно прийти в 37 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях. Также граждане, входящие в число льготников, имеют право оплатить расходы на газификацию с помощью субсидии из регионального бюджета (до 100 тысяч рублей).

ИА «Орелград»