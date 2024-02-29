Орловцам поможет сориентироваться «Семейный компас»

Так называется новая служба помощи семьям и детям.

Она заработала на базе городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла (на улице Плещеевской, 18).

В проекте участвуют профессиональные специалисты – учителя-логопеды и учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи. Служба помогает четырём видам семей с детьми –

семьям с детьми-инвалидами,

семьям, которые переехали на Орловщину из других стран, а также из новых регионов России,

семьям участников СВО,

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (включая одиноких граждан, воспитывающих детей).

Глобальная цель «Семейного компаса» — создание условий, которые обеспечат нормальную жизнедеятельность мальчиков и девочек, растущих в таких «ячейках общества». Специалисты проконсультируют родителей, сделают диагностику ребёнка, проведут коррекционные и развивающие занятия. Также желающие могут вступить в родительский клуб. Услуги предоставляются как очно, так и онлайн.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» из города Череповец Вологодской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Контактный телефон центра – 41-85-23.

ИА «Орелград»