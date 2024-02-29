Орловская прокуратура открыла горячую линию по льготным лекарствам

Жалобы принимаются по 22 марта.

Орловцы могут обратиться в ведомство по вопросам защиты своих прав на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.

Звонки принимаются по телефонам:

8 (4862) 76-16-83 – прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дарья Студенникова,

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва,

8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор.

Результаты работы «горячей линии» находятся на контроле прокурора Орловской области Алексея Тимошина.

ИА «Орелград»