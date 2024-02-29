Дело о фальсифицированной сайре ещё раз рассмотрел арбитраж

Решение орловского суда осталось без изменений.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Фортуна Крым» и оставил без изменения решение арбитражного суда Орловской области, вынесенное в декабре 2023 года. Компания пыталась в судебном порядке оспорить решение, вынесенное Территориальным управлением Россельхознадзора. Подробности процесса раскрыла пресс-служба этого ведомства. Сообщается, что еще в прошлом году сотрудники специальной мониторинговой группы выявили нарушение.

Дело в том, что Россельхознадзор наделен полномочиями по выявлению и пресечению выпуска в обращение на территорию Таможенного союза некачественной продукции. Контроль, в частности, ведется за соблюдением требований технических регламентов. В данном случае контрольно-надзорные мероприятия были проведен без взаимодействия с проверяемым. В частности, специалистов заинтересовало производство рыбных консервов, которые продавались в курской торговой сети.

Речь идет о рыбных стерилизованных консервах «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла». Судя по маркировке, производились они не по госстандарту (ГОСТ), а по техническим условиям (ТУ). В качестве производителя значилась указанная выше компания. Консервы были направлены на исследование в лабораторию. Результаты анализа оказались достаточно любопытными.

«Согласно протоколам испытаний ФГБУ «НЦБРП», в указанной продукции не обнаружена видоспецифичная ДНК рыб вида сайра (Cololabis saira), – сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – При этом идентифицирована видоспецифичная ДНК рыб следующих видов: дальневосточная сардина, атлантическая сельдь и тихоокеанская сельдь. Это является признаками фальсификация продукции с заменой сырья».

Иными словами, под видом более дорогой сайры продавались более дешевые сардины и сельдь. Зафиксировав данный факт, Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям приняло решение о признании недействительной декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию. После этого компания «Фортуна Крым» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании незаконным решения ТУ Россельхознадзора, но проиграла уже в двух инстанциях. Суд признал действия чиновников законными и правомерными, поддержав тем самым Россельхознадзор в этом споре.

ИА «Орелград»