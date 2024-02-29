В Орле школа на Зеленина превращается в достопримечательность

Количество запланированных экскурсий увеличено.

Об этом сообщается в официальной группе школы №53 «Вконтакте».

Дни открытых дверей должны были пройти в школе 2 и 3 марта – по одному мероприятию в день, с 12 часов. Однако из-за большого количества желающих число экскурсий увеличили. Дополнительные прогулки по школе пройдут в те же числа, но в другое время – 2 марта в 15 часов и 3 марта в 10 и 15 часов.

Записаться на них можно в тематических сообществах, связанных со школой. Количество мест в группах ограничено (из-за требований безопасности). В первую очередь, мероприятия предназначаются для будущих учеников и их родителей.

Кроме того, 10 марта в группе школы будет опубликована виртуальная экскурсия по объекту.

Напомним, что школа получила долгожданную лицензию на ведение образовательной деятельности в текущем месяце. С 1 сентября текущего года здесь наконец-то начнётся учебный процесс. Сейчас она является самой большой в нашей области (на 1125 учеников).

ИА «Орелград»