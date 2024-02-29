Орловские чиновники отбились от претензий «Союзконтракта»

УФАС признало необоснованной жалобу столичной компании.

Комиссия Орловского УФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении управления по муниципальному имуществу города Мценска. Как уже рассказывал «Оредград», основанием для этого послужила жалоба, поступившая в антимонопольный орган от московской компании «Союзконтракт». Последняя просила проверить мценских чиновников на предмет соблюдения ими требований Федерального закона «О защите конкуренции».

Внимание «Союзконтракта» привлек электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного во Мценске на улице Автомагистраль. Его разрешенное использование – предоставление коммунальных услуг, а общая площадь – 1542 квадратных метра. Из жалобы следовало, что в извещении о проведении аукциона не были указаны сведения о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного капитального строительства объекта и о возможности подключения объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Торги были приостановлены до рассмотрения жалобы по существу. Организаторы аукциона претензии отвергли и сообщили антимонопольному органу, что «информация, указанная в извещении о проведении аукциона, является достоверной и достаточной, позволяет потенциальным участникам сформировать свои заявки». Изучив поступившие документы и заслушав доводы, комиссия УФАС пришла к вводу о том, что конкурсная документация была составлена с соблюдением требований закона.

Ограничений конкуренции тоже не было выявлено. Отметим, что на участие в аукционе было подано три заявки. Жалобы или претензии на конкурсную документацию от участников не поступали. Более того, выяснилось, что сама столичная компания-жалобщик заявку на участие в этом аукционе не подавала и даже участие своего представителя в рассмотрении своей же жалобы не обеспечила.

Доказательств, однозначно свидетельствующих о нарушении организатором торгов требований закона, столичная копания тоже не представила. «При указанных обстоятельствах обоснованность заявленных доводов заявителем не доказана», – решила комиссия Орловского УФАС и признала жалобу ООО «Союзконтракт» необоснованной. Приостановление проведения аукциона уже отменено. Тем самым, мценские чиновники успешно отбились от претензий, а вот чем они были продиктованы, остается вопросом.

ИА «Орелград»