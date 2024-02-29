В Ливнах родились Лука и Теона

Ливенский территориальный отдел ЗАГС отчитался о работе в минувшем году.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопрос о деятельности территориального отдела ЗАГС в 2023 году был рассмотрен на оперативном совещании у главы города. С докладом по нему выступила начальник этого ведомства Елена Головина. Она рассказала, в частности, что в минувшем году было составлено 2182 записей актов гражданского состояния, причем почти половина из них, увы, касалась смерти. Такие акты были составлены в отношении 539 мужчин и 502 женщин. Однако есть и позитивные факторы. Например, в 2023 году в Ливнах родилось 416 детей: 236 мальчиков и 180 девочек.

«В 11 случаях родились двойни, – подчеркнула Елена Головина. – Чаще всего в 2023 году мальчикам давали имена Захар, Дмитрий, Евгений, Артем, а девочкам – Ульяна, Полина, Ева, София, Дарья. Также отмечались редкие имена: Лука, Всеволод, Лев, Рувин, Глафира, Агата, Теона».

По ее словам, в прошедшем году в городе также было составлено 73 записи акта об установлении отцовства. Такие акты составляются, когда родители ребенка не состоят в браке, но отец ребенка официально признает себя таковым. Хотя не всегда это происходит добровольно. Согласно приведенной статистике, 49 указанных актов были составлены по совместному заявлению родителей, а 24 – по решению суда. Кроме того, в 2023 году в Ливнах 35 человек обратилось в ЗАГС с просьбой переменить фамилию, имя или отчество.

«Усыновлен был один ребенок, – также прозвучало в докладе. – В 2023 году было зарегистрировано 347 актов о заключении брака, из них 16 записей с участием иностранных граждан. Браки, в основном, регистрируются в возрасте от 20 до 35 лет. 267 пар оформили расторжение брака, из них 189 – по решению суда, 78 – по взаимному согласию, один – по приговору. Браки, в основном, расторгаются в возрасте от 30 до 49 лет».

Елена Головина отметила важность и пользу единого архива, который позволяет гражданам максимально быстро произвести поиск актов, составленных на их родственников за прошедшие годы. Система помогает найти необходимые данные даже в случае, когда заявитель не знает, где и каким образом был получен документ. В настоящий момент архиве ливенского отдела ЗАГС находятся на хранении актовые книги, составленные с 1926 года по 2023 год включительно. Срок хранения актовых книг составляет 100 лет.

ИА «Орелград»