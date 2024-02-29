В Орле задержан предполагаемый курьер телефонных мошенников

29.2.2024 | 10:41 Закон и порядок, Новости

Молодой орловец подозревается сразу по четырём эпизодам.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, молодому человеку 21 год. Парень является жителем областного центра. Задержание произошло в Заводском районе.

Орловца подозревают в четырёх эпизодах преступной деятельности на общую сумму свыше миллиона рублей. От его действий пострадали трое жителей нашего региона, а также ещё один человек из города Белёв Тульской области.

Все преступления произошли в этом месяце. Пожилым людям звонили по телефону, сообщали, что их родственник стал виновником ДТП, и предлагали решить проблему неофициальным путём с помощью больших сумм денег. Граждане, которые верили мошенникам, отдавали свои сбережения посреднику-курьеру.

В Орловской области преступники обманули 73-хлетнюю амчанку (на 270 тысяч рублей) и 88-летнюю болховчанку (на 189 тысяч), а также 72-хлетнюю жительницу Глазуновского района (на 300 тысяч рублей).

В Тульской области мошенники выманили у ещё одной жертвы 300 тысяч. В этом случае курьер решил не переводить основную сумму своим пособникам, а оставить все деньги себе и потратить. На момент задержания у него оставалось около 130 тысяч.

Орловец рассказал полицейским, что нашёл предложение о нелегальной работе в одном из мессенджеров. Работодатели сами вызывали для него такси.

Уголовные дела возбудили по статье «мошенничество». Сейчас подозреваемый задержан. Одна из потерпевших (из Болхова) уже опознала его.

ИА «Орелград»


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