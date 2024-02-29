В Орловской области не забрендировали 6 объектов по нацпроектам

Это заметили в федеральном правительстве.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Замгубернатора рассказал, что получил из правительства Российской Федерации информацию по брендированию объектов, которые строятся или ремонтируются в рамках нацпроектов. Речь идёт об установке специальных информационных растяжек с основной информацией о запланированных работах, которые должны оформляться определённым образом.

К сожалению, Орловщина не оказалась в числе лучших регионов. В области забрендировано лишь 9 объектов из 15. В итоге главам департаментов пришлось выслушивать критику со стороны Тарасова, сообщают «Орловские новости».

«В следующий четверг мы докладываем губернатору, что все наши 15 объектов забрендированы, и мы выходим из той зоны, в которую мы попали по исполнению поручений вице-премьера», – резюмировал замгубернатора.

Ранее стало известно, что Орловщина выполнила план по контрактам на нацпроекты лишь на 60%.

ИА «Орелград»