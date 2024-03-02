Дети, пострадавшие от агрессии Украины, получат внеочередную медпомощь

Законопроект принят депутатами Орловского областного Совета 1 марта.

Его внес лидер фракции ЛДПР Владислав Числов. Законопроектом предлагается несовершеннолетним, получившим различные ранения, травмы, контузии на территории Донецкой и Луганской Республик, Запорожской и Херсонской областей, на территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции, предоставить право на внеочередное оказание плановой помощи в медицинских организациях Орловской области. Данные меры поддержки вводятся в рамках указа президента России о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины.

Первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин обратил внимание на то, что это право на внеочередной прием должно реально работать. Декларация не всегда соответствует реализации, отметил политик. Депутат Павел Меркулов предложил не ограничиться рамками указанных субъектов.

«Мы находимся на территории Харьковской области на сегодняшний день. Идут боевые действия, и там тоже ранения получают».

Депутаты решили принять законопроект в двух чтениях в предложенной редакции, а далее, при необходимости, продолжить над ним работу.

ИА “Орелград”