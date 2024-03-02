Участники СВО получили преференции при поступлении в ссузы

Они в приоритетном порядке будут зачисляться в колледжи и техникумы.

Решение о приведении регионального закона об образовании в соответствие с федеральным принято на сессии Орловского областного Совета 1 марта.

Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, получают право на зачисление в образовательные организации среднего профессионального образования в первоочередном порядке (вне зависимости от результатов освоения школьной программы, наличия целевого договора на обучение).

Ранее отдельная квота для участников СВО и членов их семей появилась в вузах. Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул, что меры поддержки участников спецоперации, их семей будут и дальше расширяться.

Отметим, недавно мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе проживает 1259 семей участников специальной военной операции.

ИА “Орелград”