Участники СВО получили преференции при поступлении в ссузы

Они в приоритетном порядке будут зачисляться в колледжи и техникумы.
Решение о приведении регионального закона об образовании в соответствие с федеральным принято на сессии Орловского областного Совета 1 марта.
Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, получают право на зачисление в образовательные организации среднего профессионального образования в первоочередном порядке (вне зависимости от результатов освоения школьной программы, наличия целевого договора на обучение).
Ранее отдельная квота для участников СВО и членов их семей появилась в вузах. Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул, что меры поддержки участников спецоперации, их семей будут и дальше расширяться.
Отметим, недавно мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе проживает 1259 семей участников специальной военной операции.
ИА “Орелград”