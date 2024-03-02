В Хотынце треть преступлений оказались тяжкими

Доклад об итогах работы местной полиции прозвучал перед депутатами.

Депутаты Хотынецкого районного совета на очередной сессии заслушали и приняли к сведению отчет начальника МО МВД России «Хотынецкое» о деятельности за 2023 год. Из него следует, что всего в минувшем году в полицию поступило и было рассмотрено 2144 заявления, сообщений и иной информации граждан о происшествиях. Основной их объем в дежурную часть. Больше всего сообщений и заявлений рассмотрели участковые уполномоченные полиции – 980. «По всем поступившим сообщениям проведены проверки, заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования», – заверили в МО МВД.

В целом за год в Хотынецком районе было зарегистрировано 100 преступлений, в том числе 36 из них преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. «Динамика основных видов преступлений характеризуется следующими тенденциями: преступлений против личности зарегистрировано 19, их раскрываемость составила 100 процентов. Изнасилований не зарегистрировано. Покушений на убийство не зарегистрировано», – говорится в докладе.

Количество зарегистрированных преступлений против собственности по сравнению с предыдущим годом снизилось на 9,5 процентов и составило 27, из них на данный момент раскрыто 14. Кроме того, за отчетный период времени на территории района было зарегистрировано три преступления по линии незаконного оборота наркотических веществ, расследовано два из них. «В 2024 году необходимо продолжить получение оперативно-значимой информации по выявлению лиц, совершивших преступления по линии НОН и ее реализации», – пояснили депутатам.

Также в 2023 году было зарегистрировано два преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, семь преступлений экономической направленности и четыре коррупционных преступления. Как и в других районах Орловской области, в Хотынце остро стоит проблема дистанционного мошенничества, афер с использованием информационных технологий, которые очень сложно поддаются раскрытию в силу своей специфики. В прошлом году в Хотынце было зарегистрировано 19 таких преступлений, из них раскрыто всего 5.

«Это, как правило, преступления, связанные с так называемым телефонным мошенничеством, когда граждане добровольно переводят значительные суммы денежных средств на счета мошенников, практически не проверяя информацию, сообщаемую им незнакомыми людьми по телефону», – подчеркнуто в докладе. Добавим, что в сфере миграции было зарегистрировано четыре преступления и не было зарегистрировано ни одного преступления с участием несовершеннолетних преступлений нет. В то же время на профилактическом учете в МО МВД состоят шесть несовершеннолетних правонарушителей и 16 родителей, отрицательно влияющих на детей.

ИА «Орелград»