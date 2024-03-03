Инвестиционный уполномоченный появился под Орлом

Соответствующее распоряжение издали власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района утвердила положение об инвестиционном уполномоченном. Эта миссия делегирована Ларисе Дьяконовой, заместителю главы администрации по социально-экономическим вопросам. Как следует из текста постановления, она стала ответственной за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов на территорию Ливенского района. Основной целью деятельности инвестиционного уполномоченного заявлено формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации крупных проектов на территории муниципального образования.

В частности, уполномоченный несет ответственность за формирование открытого информационного пространства для потенциальных инвесторов, а также за формирование беспрерывного, полного и оперативного взаимодействия с областной администрацией и «Корпорацией развития Орловской области». На уполномоченного возложена миссия по прогнозированию сценариев инвестиционного развития муниципального образования, проведению анализа федерального и регионального законодательства в указанной сфере и правоприменительной практики, чтобы вовремя корректировать местные нормативные правовые акты.

Кроме того, уполномоченный возьмет на себя мониторинг и паспортизацию местного инвестиционного потенциала. Отметим, что уполномоченного обязали соблюдать принцип равенства, то есть подход ко всем представителям бизнеса должен быть одинаковым, без дискриминации. Еще одним важным принципом работы является прозрачность – вся информация администрации района должна быть доступной для всех потенциальных инвесторов без исключения. Например, доступными должны данные о свободных участках, которые можно было бы использовать для реализации какого-либо экономического проекта.

Кстати, уполномоченный будет отвечать и за устранение административных барьеров и других преград для предпринимателей. Его обязали оказывать бизнесу всяческое содействие, но в пределах существующих мер господдержки. Уполномоченный будет отвечать и за внедрение в районе всех элементов инвестиционного стандарта, который уже действует в Орловской области.

ИА «Орелград»