Под Орлом украли рельсы из коровника

Похитителей уже нашли, задержали и даже осудили.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту кражи чужого имущества в отношении двоих местных жителей. Обстоятельства похищения оказались довольно примечательными. Как сообщила пресс-служба районного суда, преступление было совершено в начале июля 2023 года. Подельников было трое, но на скамье подсудимых пока оказались только двое из них. Как установили следствие и суд, эти двое с «иным лицом» в корыстных целях незаконно проникли в помещение коровника, принадлежащего главе местного фермерского хозяйства.

Из коровника злоумышленники похитили… металлические рельсы в количестве 26 штук. Кстати, общая масса похищенного имущества составила 1363 килограмма, то есть подельникам пришлось изрядно попотеть. Перетащив в машину почти полторы тонна металла, преступники скрылись с места преступления, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению. По оценкам следствия, с которыми согласился суд, причиненный владелице коровника материальный ущерб на сумму 24 534 рубля был признан значительным. В судебном заседании подсудимые свою вину полностью признали.

«Суд признал их виновными в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину (п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и назначил им наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей каждому, – сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда. – Кроме того, за потерпевшей судом признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»