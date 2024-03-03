Тихвинская церковь получила охранное обязательство

Документ разрешает функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника архитектуры регионального значения Тихвинская церковь. Согласно документам, датой постройки значится вторая половина XIX века. Церковь расположена в селе Мощеное Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района. Она включена в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Копии приказа и охранного обязательства будут переданы и в Единый государственный реестр недвижимости.

На территории памятника запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик. Под запрет попали земляные, строительные, мелиоративные и другие работы, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды.

В то же время на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, «не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях». Особый режим использования земельного участка под церковью предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Кроме того, охранное обязательство разрешает доступа граждан к охраняемому объекту, что в случае с храмом особенно актуально.

Также утверждены требования к сохранению объекта культурного наследия. Они предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление памятника для современного использования либо сочетание указанных мер. Владелец обязан осуществлять расходы на содержание здания и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Ему запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Нельзя изменять облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер памятника.

ИА «Орелград»