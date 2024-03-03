«Мценского парка культуры и отдыха» больше нет

Бывшее муниципальное учреждение влилось в состав Дворца культуры.

Власти города Мценска завершают процедуру слияния двух бюджетных учреждений. Согласно их постановлению муниципальное бюджетное учреждение «Мценский парк культуры и отдыха» реорганизовано путем его присоединения ко МБУ «Мценский Дворец культуры». Последний был вынужден переписать свой устав, который на днях был утвержден постановлением главы города Николая Кочетаева. Согласно ему, объединенное бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Его учредителем является муниципальное образование, то есть сам город Мценск. Но функции и полномочия учредителя будет исполнять городской отдел культуры и социальной политики. Финансироваться Дворец культуры, как и раньше, будет за счет средств бюджета муниципального образования. Город выдает ему субсидии на выполнение муниципального задания. Кроме того, дворцу разрешено взимать плату за оказание коммерческих услуг, в том числе с простых граждан, например, за счет продажи билетов на различные мероприятия.

Новое учреждение вправе создавать филиалы и обособленные подразделения. Целью его создания заявлено «обеспечение потребности жителей города Мценска в духовном и культурном развитии, организация отдыха населения, развитие народного творчества, оказание платных услуг». В частности, для достижения поставленных целей учреждение должно организовывать и участвовать в фестивалях, конкурсах и смотрах по различным направлениям, проводить спектакли, концерты, выставки и другие культурно-зрелищные мероприятия.

Также на Дворец культуры возложено создание условий для проведения спортивных мероприятий, организация работ по уборке и благоустройству территории, создание условий для размещения нестационарных объектов торговли и развлекательных объектов, и даже «воспитание и пропаганда экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой». К слову, по данным администрации города, в 2023 году МБУ «Мценский Дворец культуры» провел 21 выезд клубных формирований на конкурсы, фестивали и смотры. В результате были завоеваны награды и звания: 5 – международных, 41 – всероссийских, 21 – региональных и 11 – областных.

ИА «Орелград»