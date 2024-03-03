У пьяного водителя конфисковали выручку от продажи автомобиля

Прецедентное решение вынес Ливенский районный суд Орловской области.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Ливны. Ранее данный гражданин уже был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как пояснили в пресс-службе суда, на путь исправления он не встал и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Автомобиль под его управлением был остановлен сотрудником ДПС для проверки документов в конце октября 2023 года. Произошло это возле входа в парк культуры и отдыха ГМС «Ливгидромаш».

«Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому был отстранен от управления автомобилем, – сообщается в информации пресс-службы суда. – Проведенное освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. При проверке документов было установлено, что водитель в 2022 году был осужден к обязательным работам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав на 2 года 6 месяцев. Однако мужчина не сделал для себя должных выводов и вновь сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении».

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, а суд в свою очередь признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. С учетом личности подсудимого и смягчающих обстоятельств ему было назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства и лишением права управления транспортными средствами на 4 года.

Кроме того, суд решил конфисковать автомобиль в пользу государства. Подобные решения выносили в Орловской области уже неоднократно. Однако в данном случае возникла определенная проблема, поскольку за неделю до совершения преступления подсудимый свою машину продал. И на момент вынесения приговора автомобиль был зарегистрирован уже не на него, а на покупателя, у которого конфисковать машину было невозможно. Однако суд нашел выход и конфисковал у подсудимого рыночную стоимость проданного им автомобиля, а именно более 1 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»