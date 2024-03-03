Пострадавший на работе амчанин оценил свои страдания в 5,5 млн рублей

Мценский районный суд защитил права работника, получившего серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, амчанин подал иск к своему работодателю. Он просил выплатить ему утраченный заработок и компенсировать моральный вред вследствие несчастного случая на производстве. Истец пояснил, что в 2019 году работал на одном из местных предприятий. В результате несчастного случая он получил множественные ожоги пламенем 2-3 степени, причем общая площадь повреждений составила 55 процентов поверхности тела. Мужчина перенес ряд сложных операций, немало времени провел в реанимационном отделении.

Затем несколько лет восстанавливался в амбулаторных условиях, причем не мог обходиться без посторонней помощи. В иске он указал, что его мучает постоянная боль. Кроме того, глубокие физические и нравственные страдания принесли ему «невозможность жить полноценной жизнью, чувствовать себя здоровым человеком, обезображивание всего его тела ожоговыми рубцами, невосстановленность функции пальцев на руке, беспомощность в определенный период его жизни, длительная необходимость ухода за ним и поддержки со стороны братьев, невозможность материально обеспечивать и увидеть детей и супругу, проживающих в другом государстве».

В связи с этим истец просил взыскать с ответчика – юридического лица компенсацию морального вреда в размере 5 500 000 рублей. Представитель ответчика не явился в судебное заседание и исковые требования не признал, а заявленный размер компенсации морального вреда в своем отзыве назвал завышенным. Кроме того, он сообщил в отзыве, что после ЧП предприятие оказывало истцу материальную помощь, дополнительно выплачивало ему деньги. Суд изучил обстоятельства и пришел к выводу о том, что основной причиной несчастного случая была неудовлетворительная организация производственных работ.

Кроме того, истец признан инвалидом третьей группы со степенью утраты профессиональной трудоспособности 20 процентов. Трудовые отношения были прекращены на основании личного заявления истца в декабре 2020 года. Кстати, по мотивам ЧП было возбуждено уголовное дело и найден виновный, которому была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В данном случае суд удовлетворил иск частично: в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 3 000 000 рублей, а в удовлетворении остальных требований было отказано.

Проигравшая сторона обжаловала решение в апелляционной инстанции, вновь потребовав снизить размер компенсации морального вреда. Представитель ответчика указал на несколько обстоятельств. Например, предприятие сейчас законсервировано, деятельность не ведет, поэтому выплата в вышеуказанном размере для него является обременительной. Кроме того, по мнению работодателя, при рассмотрении в суде уголовного дела истец материальных претензий к нему не предъявлял. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения решения Мценского районного суда, которое теперь вступило в законную силу.

ИА «Орелград»