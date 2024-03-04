В Орле задержали безработного с массой мефедрона

Наркосбытчик был задержан сотрудниками линейного отдела полиции.

На Привокзальной площади в Орле задержан наркосбытчик. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Подозрительного 41-летнего мужчину в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Привокзальной площади задержали сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Орел. Его заподозрили в незаконном сбыте наркотических средств. Мужчина был доставлен в дежурную часть линейного отдела, где была установлена его личность. Как это часто бывает в подобных случаях, мужчина оказался безработным.

«В ходе личного досмотра, в присутствии понятых транспортные полицейские изъяли у него три свертка с кристаллическим веществом белого цвета, – сообщили в ведомстве. – Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами, их содержимым является «мефедрон» массой 2,78 грамма. Подозреваемый признался, что приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом через тайник-закладку и планировал реализовать на территории города Орла».

Затем безработный начал активно сотрудничать с правоохранителями. В частности, он показал транспортным полицейским места уже сделанных им в черте города тайников-закладок. При этом мужчина уверяет, что не является «профессионалом», и это всего лишь его первый опыт «подработки» так называемым курьером. Согласно официальной информации, в целом из указанных задержанным мест закладок полицией было изъято более 5 граммов расфасованного мефедрона. А по месту жительства подозреваемого было найдено и изъято еще более 35 граммов наркотического вещества, уже расфасованного по сверткам. Таким образом, общая масса изъятого синтетического наркотика составила более 43 граммов.

«Следственным отделением ЛО МВД России на станции Орел в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование».

ИА «Орелград»