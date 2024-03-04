Облсовет проведет конкурс для студентов-законодателей

Положение о нём было учреждено на прошедшей сессии.

Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Моя законодательная инициатива» было утверждено на прошедшей парламентской сессии. Оно определяет порядок и условия проведения конкурса в 2024 году. Его цель заключается в привлечении обучающихся к государственному управлению посредством их участия в законодательной деятельности. Основными задачами конкурса являются: расширение знаний и представлений обучающихся о деятельности Орловского облсовета, выявление и отбор наиболее актуальных предложений для подготовки законодательных инициатив и пропаганда принципов формирования правового государства.

Организатором является Орловский областной Совет народных депутатов. В конкурсе могут принять участие студенты орловских вузов, являющиеся гражданами РФ. В оргкомитет они должны будут подать заявку, составленную в произвольной письменной форме, согласие на обработку своих персональных данных и конкурсную работу. Последняя должна представлять собой текст, в котором содержится перечень проблем и конкретных предложений по совершенствованию законодательства РФ или законодательства Орловской области. Объем конкурсной работы ограничен четырьмя страницами машинописного текста. Прием документов на конкурс завершится 5 апреля 2024 года. Принимать их будет управление научной работы Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Конкурсная комиссия до 12 апреля рассмотрит поступившие работы и определит победителей по таким критериям, как соответствие и полнота раскрытия темы, логика изложения в соответствии с планом, стиль изложения, отражение личного отношения к теме, а также качество представленного материала – грамотность и аккуратность оформления и соответствие условиям конкурса. Победители конкурса будут награждены почетными грамотами Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой им единовременного поощрения: за 1-е место – 3000 рублей, за 2-е место – 2500 рублей, за 3-е место – 2000 рублей.

ИА «Орелград»