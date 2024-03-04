Орловец отсудил у экс-работодателя три миллиона

4.3.2024 | 17:15 Новости, Происшествия

Мужчина серьёзно пострадал на производстве.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Дело рассматривал Мценский районный суд. В 2019-м году местный житель стал инвалидов в результате несчастного случая на производстве. Он получил множественные ожоги 2-й и 3-й степени, находился в реанимации, а затем лечился дома.

Работодатель предложил ему компенсацию в полмиллиона рублей. Однако орловец настаивал на сумме в 5,5 миллиона. В итоге дело дошло до суда.

Требования удовлетворили, но частично, установив размер компенсации в три миллиона. Такая сумма тоже удовлетворила пострадавшего.

В свою очередь, ответчик подал апелляцию в областной суд. Оказалось, что завод, где произошло ЧП, уже закрыт. Защита настаивала, что это не даёт экс-работодателю возможности выплатить требуемую сумму.

Однако областной суд оставил приговор без изменений. Решение вступило в силу.

ИА «Орелград»


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