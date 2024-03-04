Орловцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

Количество обращений за год выросло более чем на 16%.

Как сообщило Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в 2023 году в регионе сохранилась тенденция роста обращений по вопросам защиты прав потребителей. В целом за год было зарегистрировано 2289 таких обращений, что на 16,2 процента превысило уровень 2022 года, когда поступило «всего» 1918 обращений. В ведомстве также подсчитали, что в минувшем году было рассмотрено 1428 письменных обращений орловцев (для сравнения, в 2022 году – 1284) и 861 обращение, поступившее на личном приеме в Общественной приемной (в 2022 году – 634).

«Как и в 2022 году, наибольший удельный вес (52,3 процента) в общем объеме занимают обращения по вопросам оказания возмездных услуг – 1197, – рассказали в ведомстве. – Основной объем обращений касается оказания жилищно-коммунальных услуг – 25 процентов, услуг бытового обслуживания населения – 17 процентов, услуг связи – 16 процентов, финансовых услуг – 11 процентов. Количество заявлений на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли составило 1092 (47,7 процента), из которых 19,5 процента были связаны с дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины, а также через рекламу в сети Интернет».

Отметили в Роспотребнадзоре и такой любопытный факт: в 462 обращениях орловцы жаловались на то, что их жизни, здоровью или имуществу был причинен вред. Причем 256 таких жалоб касались сферы услуг, а 206 – сферы торговли. Большинство из них были связаны с: приобретением и использованием потребителями товаров, работ и услуг, имеющих недостатки (243 случая); предоставлением потребителям несвоевременной, неполной, недостоверной или вводящей в заблуждение информации (172 случая); приобретением и использованием потребителями опасных товаров, работ и услуг (47 случаев).

«С целью объективного и всестороннего рассмотрения обращений без взаимодействия с контролируемым лицом были проведены 82 предварительные проверки и 211 мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований, – перечисляет Управление Роспотребнадзора. – 203 обращения были переадресованы в другие органы по подведомственности, 79 обращений явились основанием для выдачи предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. По 36 обращениям Управлением были поданы исковые заявления в суд».

ИА «Орелград»