Соцконтракты орловцам выдавали с нарушениями?

Областной порядок господдержки отличается от федеральных правил.

Проверку целевого использования и эффективности расходов на выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта провела Контрольно-счетная палата Орловской области. Объектом проверки стал региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Как установила КСП, региональное положение об условиях, размере, порядке назначения и выплаты на основании соцконтракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденное постановлением правительства Орловской области, не в полной мере соответствует правилам предоставления и распределения по регионам соответствующих субсидий из федерального бюджета.

Не в полной мере областная правовая база соответствует и методическим рекомендациям Министерства труда и социальной защиты РФ. Нарушением аудиторы посчитали то, что утвержденные в Орловской области программы социальной адаптации не содержат сведений о конкретных видах и объемах закупок. По мнению КСП, это не позволяет обоснованно определить размер назначаемой государственной социальной помощи и проверить исполнение мероприятий программы социальной адаптации, в том числе целевой характер использования денежных средств. Также в ходе проверки было установлено, что при наличии оснований к досрочному расторжению контрактов (невыполнение мероприятий программы социальной адаптации, непредставление отчетов) ответственными сотрудниками не были приняты меры по расторжению контрактов и возврату средств получателями казенных денег.

Кстати, в 2022 году из бюджета Орловской области по соцконтрактам малоимущим гражданам было перечислено 270,947 миллиона рублей. Всего в тот год было заключено 1590 соцконтрактов. Среднедушевой доход малообеспеченных граждан после реализации контрактов в среднем увеличился с 6600 до 15 200 рублей. В 2023 году на предоставление мер государственной социальной поддержки на основании социального контракта из бюджета Орловской области было потрачено 300,895 миллиона рублей. Был заключен 1541 социальный контракт, а среднедушевой доход их обладателей вырос в среднем с 7500 до 17 700 рублей.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в 2024 году для орловцев упростилась процедура оформления социального контракта. Помимо личного обращения в орган соцзащиты по месту жительства теперь можно заполнить заявление на портале Госуслуг. Предоставление дополнительных справок не потребуется, необходимые сведения органы соцзащиты должны получать самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Кстати, в текущем году 73 процента заявлений было подано именно через портал Госуслуг.

«Также теперь при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются только члены семьи, – сообщает пресс-служба губернатора. – Например, родители заявителя, даже если с ним проживают или совместно прописаны, теперь не учитываются при расчете среднедушевого дохода. Изменился расчетный период при определении среднедушевого дохода семьи или гражданина. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина, как и раньше за три календарных месяца, но, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть, если гражданин подаст заявление в марте, доходы будут учитываться за ноябрь, декабрь, январь».

ИА «Орелград»