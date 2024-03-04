В Орле родителей вызвали в школу для беседы об идеологии

Профилактическую беседу с ними провел майор полиции Сергей Захаров.

В Орле рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии» помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области майор полиции Сергей Захаров провел профилактическое занятие с родителями старшеклассников школы №29 им. кавалера ордена Мужества Д.Н. Мельникова. Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, спикер рассказал родителям о понятиях «скулшутинг» и «буллинг» и разъяснил им, какие последствия влечет за собой заинтересованность подростков противоправной идеологией.

«Майор полиции Сергей Захаров отметил, что доверительные отношения, авторитет старших и здоровый микроклимат к семье помогут школьникам сформировать правильную гражданственную позицию, – говорят в Управлении Рсогвардии. – Вместе с тем страж правопорядка рекомендовал родителям сохранять бдительность, контролировать круг общения несовершеннолетних в соцсетях и мессенджерах, обращать внимание на изменения в поведении и распорядке дня детей».

В целом Сергей Захаров призвал родителей к сотрудничеству и совместной работе, целью которой должно стать эффективное противодействие распространению в молодежной среде проявлений терроризма и экстремизма. А представителям самой школы майор полиции ил о том, что Росгвардия готова оказывать помощь и поддержку в проведении совместных патриотических мероприятий.

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что в Орловской области в январе 2024 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с региональным департаментом образования было проведено 20 профилактических мероприятий по формированию стойкого неприятия идеологии экстремизма среди молодежи.

ИА «Орелград»