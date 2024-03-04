Орловцы вошли в Топ-5 страны по курению сигарилл

Таковы итоги четвёртого квартала 2023-го года.

Данные за этот период проанализировали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Выяснилось, что этот вид табачных изделий наиболее востребован, в том числе, и в Орловской области. На каждую тысячу совершеннолетних орловцев пришлось по 905 купленных условных упаковок сигарилл.

Это пятый показатель по стране. Также в топ вошли Крым (1575 упаковок), Севастополь (1270), Липецкая область (1205) и Красноярский край (939).

Напомним, что сигариллы – это скрутки из табачного листа начинённые резаным табаком. Они выглядят как тонкие сигары, но температура их тления ниже, что позволяет добавлять в состав различные ароматизаторы.

ИА «Орелград»